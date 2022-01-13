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    Стало відомо, що буде з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП у Харкові

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    В автомобілі на момент ДТП дитячих крісел не було - Стало відомо, що буде з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП у Харкові
    В автомобілі на момент ДТП дитячих крісел не було
    фото: Нацполіція та Сегодня

    Наразі дівчинка та хлопчик перебувають у стабільно тяжкому стані у реанімації

    Опікунство над двома трирічними дітьми, батьки яких загинули в ДТП на кільцевій дорозі у Харкові 12 січня, оформлять на себе їхні родичі. Наразі хлопчик та дівчинка перебувають у лікарні в стабільно тяжкому стані. Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан, зазначила пресслужба Харківської міськради.

    За словами чиновниці, неповнолітні проживали з батьками у Харкові на вул. Наталії Ужвій. У них є дві бабусі, дідусь та тітка.

    Горбунова-Рубан повідомила, що в лікарні у дітей по черзі чергують бабусі, одна з них, найімовірніше, й оформить опікунство.

    Стан малюків досі стабільно тяжкий: хлопчика двічі прооперували, у нього діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом стегна, видалили селезінку; у дівчинки – переломи обох стегон. До неї мають приїхати дитячі травматологи з міської лікарні №17. За словами заступниці мера, усі лікувальні заклади готові надати цим дітям усю необхідну медичну допомогу та взяти на себе витрати.

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    Стало відомо, що буде з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП у Харкові
    Стало відомо, що буде з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП у Харкові
    Стало відомо, що буде з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП у Харкові
    Стало відомо, що буде з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП у Харкові
    Стало відомо, що буде з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП у Харкові
    Стало відомо, що буде з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП у Харкові

    Нагадаємо, в аварії на окружній дорозі Харкова, де вранці 12 січня зіткнулися Kia та таксі Toyota, загинули 31-річний таксист з 29-річною дружиною. Двоє їхніх трирічних дітей перебувають в реанімації лікарні невідкладної допомоги. Попередньо, саме 34-річний водій KIA, який рухався зі сторони Дергачів у напрямку Білгородського шосе, допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де протаранив таксі.

    Винуватець дорожньо-транспортної пригоди тричі попадався за кермом у стані сп'яніння. Про це повідомив журналістам речник прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.

    Зокрема водій KIA мав численну кількість адмінпротоколів за іншими статтями, серед яких:

    • скоєння ДТП;
    • їзда без документів;
    • порушення швидкісного режиму;
    • виїзд на зустрічну смугу;
    • невиконання вимог знаків;
    • відсутність страхування тощо.

    Примітно, що жоден з адмінпротоколів не був розглянутий у суді.

    Теги: таксі трагедія ДТП діти смерть водій Харківщина поліція сім'я батьки Toyota Kia
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    Стало відомо, що буде з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП у Харкові