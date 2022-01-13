Стало відомо, що буде з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП у Харкові

В автомобілі на момент ДТП дитячих крісел не було

В автомобілі на момент ДТП дитячих крісел не було

Наразі дівчинка та хлопчик перебувають у стабільно тяжкому стані у реанімації

Опікунство над двома трирічними дітьми, батьки яких загинули в ДТП на кільцевій дорозі у Харкові 12 січня, оформлять на себе їхні родичі. Наразі хлопчик та дівчинка перебувають у лікарні в стабільно тяжкому стані. Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан, зазначила пресслужба Харківської міськради.

За словами чиновниці, неповнолітні проживали з батьками у Харкові на вул. Наталії Ужвій. У них є дві бабусі, дідусь та тітка.

Горбунова-Рубан повідомила, що в лікарні у дітей по черзі чергують бабусі, одна з них, найімовірніше, й оформить опікунство.

Стан малюків досі стабільно тяжкий: хлопчика двічі прооперували, у нього діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом стегна, видалили селезінку; у дівчинки – переломи обох стегон. До неї мають приїхати дитячі травматологи з міської лікарні №17. За словами заступниці мера, усі лікувальні заклади готові надати цим дітям усю необхідну медичну допомогу та взяти на себе витрати.

Нагадаємо, в аварії на окружній дорозі Харкова, де вранці 12 січня зіткнулися Kia та таксі Toyota, загинули 31-річний таксист з 29-річною дружиною. Двоє їхніх трирічних дітей перебувають в реанімації лікарні невідкладної допомоги. Попередньо, саме 34-річний водій KIA, який рухався зі сторони Дергачів у напрямку Білгородського шосе, допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де протаранив таксі.

Винуватець дорожньо-транспортної пригоди тричі попадався за кермом у стані сп'яніння. Про це повідомив журналістам речник прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.

Зокрема водій KIA мав численну кількість адмінпротоколів за іншими статтями, серед яких:

скоєння ДТП;

їзда без документів;

порушення швидкісного режиму;

виїзд на зустрічну смугу;

невиконання вимог знаків;

відсутність страхування тощо.