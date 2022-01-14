П’яна ДТП у Києві: автівка перекинулась, а водій намагався втекти (відео)

У водія виявлено 1,95 проміле алкоголю в крові

У ніч на 14 січня на вулиці Новій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «Форд».

Як повідомляє «Магнолія-ТВ», водій автомобіля не помітив відбійник, врізався в нього, в результаті чого «Форд» перекинувся на дах.

Після ДТП кермувальник намагався втекти з місця, але був затриманий свідками.

На винуватця ДТП правоохоронці одягли кайданки.

Водій відмовився від медичної допомоги.

Освідування на стан алкогольного сп’яніння на Драгері показав у водія 1,95 проміле.

Як повідомлялося, 11 січня на 110 км автодороги Київ-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. П'яний водій автомобіля Ford виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із автомобілем Renault.