П’яна ДТП у Києві: автівка перекинулась, а водій намагався втекти (відео)
У водія виявлено 1,95 проміле алкоголю в крові
У ніч на 14 січня на вулиці Новій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «Форд».
Як повідомляє «Магнолія-ТВ», водій автомобіля не помітив відбійник, врізався в нього, в результаті чого «Форд» перекинувся на дах.
Після ДТП кермувальник намагався втекти з місця, але був затриманий свідками.
На винуватця ДТП правоохоронці одягли кайданки.
Водій відмовився від медичної допомоги.
Освідування на стан алкогольного сп’яніння на Драгері показав у водія 1,95 проміле.
Як повідомлялося, 11 січня на 110 км автодороги Київ-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. П'яний водій автомобіля Ford виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із автомобілем Renault.