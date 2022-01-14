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    П’яна ДТП у Києві: автівка перекинулась, а водій намагався втекти (відео)

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    Внаслідок зіткнення з відбійником автомобіль перевернувся - П’яна ДТП у Києві: автівка перекинулась, а водій намагався втекти (відео)
    Внаслідок зіткнення з відбійником автомобіль перевернувся
    фото: скріншот із відео

    У водія виявлено 1,95 проміле алкоголю в крові

    У ніч на 14 січня на вулиці Новій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «Форд».

    Як повідомляє «Магнолія-ТВ», водій автомобіля не помітив відбійник, врізався в нього, в результаті чого «Форд» перекинувся на дах.

    Після ДТП кермувальник намагався втекти з місця, але був затриманий свідками.

    На винуватця ДТП правоохоронці одягли кайданки.

    Водій відмовився від медичної допомоги.

    Освідування на стан алкогольного сп’яніння на Драгері показав у водія 1,95 проміле.

    Як повідомлялося, 11 січня на 110 км автодороги Київ-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. П'яний водій автомобіля Ford виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із автомобілем Renault.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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    П’яна ДТП у Києві: автівка перекинулась, а водій намагався втекти (відео)