В окупованому Криму масштабна автотроща: зіткнулись 13 автівок

В аварію потрапили один «Камаз», два фургони «Газель» та одразу 10 легкових автомобілів

Велика аварія сталась вранці 14 січня на трасі поблизу окупованого Севастополя. Через сильну ожеледь на дорозі не розминулись 13 автомобілів, постраждали троє людей. Про це повідомляє низка місцевих ЗМІ.

Аварія сталась на ділянці трасі Сімферополь – Бахчисарай – Севастополь. Машини зіткнулись у районі мосту через річку Бельбек.

Повідомляється, що причиною ДТП стало утворення ожеледиці. В аварію потрапили один «Камаз», два фургони «Газель» та одразу 10 легкових автомобілів. В аварії постраждали троє людей, проте ця інформація – попередня.

Постраждалим надали медичну допомогу на місці. На місці аварії працюють співробітники так званої «державтоінспекції Севастополя».

На відео, яке оприлюднили у соцмережах, видно, що «Камаз» розвернуло поперек автошляху. Вантажівка проломила роздільну огорожу та виїхала на зустрічну смугу.

Тим часом зранку 14 січня у Києві через провалля на дорозі затримуються тролейбуси.

Також стало відомо, що буде з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП у Харкові.

Варто нагадати, що сьогодні Україну накриє штормовий вітер і мокрий сніг: де очікується погіршення погоди.