Біличанський ліс знову комусь треба: у комендантську годину працюють бензопили

Активісти вважають, що це місце комусь було дуже треба ще минулого року

Протягом двох тижнів невідомі нищать дерева в Біличанському лісі на лінії з селищем. Про це повідомили мешканці, які живуть поряд, пише головна редакторка руху «Чесно» Ірина Федорів.

«Вночі, в комендантську годину, працювали бензопили. Вчора вдень активіст селища теж бачив, як пиляють ліс – викликав поліцію. Ті ні чорта не зробили, змусили витерти відео з місця події. Якщо хтось думає, що це погоджено з військовою адміністрацією області чи району, – за моєю інформацією ніт, я перепитувала і в парламентаря, який відповідає за область, і представників ВА. На додаток, це територія Києва і з Києвом би мали це погодити», – пише Федорів.

Повідомляється також, що працівник національного природного парку, який приїздив на місце, побачив чоловіка в камуфляжі, який наставив на нього зброю, і пояснив, що йому тут не місце.

Дерева нищать там, де до війни проводили рубки і де насаджено підлісок минулої весни. Активісти вважають, що це місце комусь було дуже треба ще минулого року.

«Якщо все законно та офіційно, чому працюють вночі, в комендантську годину, коли ми не можемо вийти з квартир, щоб подивитися, що відбувається. Чому про цю законність нам не можуть сказати нічого на жодному рівні? Ми позбавлені можливостей та інструментів захищати ліс і контролювати законність робіт на території лісу, який є щитом столиці, як і пойма річки Ірпінь», – обурюється головна редакторка «Чесно».

Нагадаємо, що Біличанський ліс – це тисячі гектарів зелених легенів Києва, які долають наслідки чорнобильської катастрофи. У 2008 році кілька селищних рад вирішили протиправно роздати тут ділянки депутатам, їхнім родичам та підставним особам.