«Велике будівництво» посеред лісу. Проєкт під патронатом Зеленського та Тимошенко?

«Слуги народу» та «Батьківщина» зіграли на користь дерибану Біличанського лісу

24 листопада відбулася сесія Київської обласної ради. На ній мали змінити Схему Київщини, яку затвердили лише 9 вересня 2021 року. Чинна Схема забирає в Києва майже три тисячі гектарів Біличанського лісу, який, згідно із президентським указом, має природоохоронний статус нацпарку. На цю землю з 2008 року зазіхають ірпінські забудовники. Серед них – команда ексмера Ірпеня Володимира Карплюка з партії «Нові обличчя». Так само до дерибану мають стосунок і представники партії «Батьківщина».

Бучанська райрада одразу ж після рішення облради про затвердження Схеми затвердила межу селища Коцюбинського, і вона виросла в рази саме за рахунок Біличанського лісу. Київ подав до суду та звернувся до правоохоронців.

Заступник голови фракції «Слуг народу» в парламенті Андрій Мотовиловець перед сесією облради ініціював засідання профільного підкомітету Верховної Ради. Депутат назвав рішення облради ганебним і наголосив, що в депутатської більшості на рівні області («Слуги народу», «За майбутнє», ЄС) є голоси, щоб все змінити.

У результаті «слуги народу» в облраді не дослухались до центрального керівництва. Вони, по суті, майже не дали голосів за важливе рішення, за виключенням голови облради Наталії Гунько та ще кількох депутатів. Загалом, забракло шести голосів, аби прийняти рішення.

Як голосувала Київська обласна рада за зміну Схему Київщини

Як вже повідомляв рух «Чесно», на рівні Київської ОДА вертикаль Зеленського спрацювала з самого початку в інтересах дерибанників Біличанського лісу, і профільний департамент містобудування та архітектури ОДА лобіював це питання.

Союз дерибанників та адмінресурсу

Важливість питання, винесеного на сесію, можна було оцінити за помітними деталями. До облради почали підтягуватися знакові для області персонажі.

Перед засіданням кулуарами бігав ексдепутат облради Вадим Башун. Він один з прабатьків схеми з переділом Біличанського лісу. Тоді ліс ділили не лише між депутатами й підставними особами, а й заводили землю на кооперативи. Автори схеми знахабніли так, що у графі для контактних номерів кооперативу залишили телефон приймальні… депутата Башуна.



Коли почався дерибан у 2008 році, Башун перебував у «Батьківщині», а потім перебіг до лав Партії регіонів. За це «батьківщинівець» Костянтин Бондарєв його гучно і медійно люстрував. А торік Башун очолив один зі штабів партії Тимошенко на Київщині. Тобто «Батьківщина» в області повністю підтримувала схему незаконного розподілу Біличанського лісу і зараз не дала за зміну Схеми жодного голосу.

У сесійній залі на Башуна чекав нардеп з «Батьківщини» – Костянтин Бондарєв, який виступив проти того, щоб область змінювала Схему.

На фото Вадим Башун праворуч від депутата Верховної Ради Бондарєва

Окрім цього, підтримати дерибан приїхав і «батьківщинівець» Олег Сотніков – депутат Бучанської ради, який курує перевезення в області і, зокрема, в Коцюбинському. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Сотніков лобіює інтереси перевізників на рівні області.

На фото Сотніков – ліворуч біля народного депутата Бондарєва

Щоб зірвати голосування, команда Карплюка традиційно привела до облради підконтрольний ресурс – освітян, комунальників і працівників місцевих рад.

Ось на фото, до прикладу, директорка музичної школи селища Майя Неголюк.

Що робить директор музичної школи Майя Неголюк на засіданні облради, де розглядається земельне питання?

Пройти для зриву голосування цій всій масовці допомогли в ОДА: замовили перепустки. А керівник департаменту містобудування і архітектури ОДА Ярослав Янович на робочій групі лобіює інтереси забудовників.

Голова фракції «За майбутнє» Ярослав Москаленко публічно заявив, що забудовники шукають зачіпки для дерибану Біличанського лісу та ходять домовлятися, протидіючи активістам: «Що відбувається сьогодні? Федорів (активна мешканка Коцюбинського – «Главком») і група людей з нею бореться за збереження Біличанського лісу. Інша група бореться за те, щоб на один день отримати відомче право на території Біличанського лісу. Поки будуть стояти тітушки, автоматом будуть забивати палі, забудовувати безпощадно. Я точно знаю, про що я говорю. В мене вчора в офісі партії «За майбутнє» – є свідки – Сабадаш, Добрянський (депутати облради – авт.) і ще одна людина була – приїхали люди, які розказували, що готові віддати половину державних актів (на землю у Біличанському лісі – авт.). Ми їм пояснюємо, що це нічого вам не дасть, Схема планування на це не впливає. Вони говорять: «Дайте нам зачіпку, ми самі розберемося». Свята правда».

Голова фракції «За майбутнє» в Київській облраді Ярослав Москаленко

Згодом у своєму пості на Facebook Ярослав Москаленко наголосив на тому, що Карплюк його особисто запевнив, що не має відношення до того, що зараз відбувається, і нібито він «готовий боротися за кожне дерево і захищати цілісність Біличанського лісу», а все, що в облраді, – це нібито справа рук виключно Сергія Даніша, який з «Нових облич» перебіг до «Слуг народу».

Але гіпотеза про те, що Карплюк нібито до цього не має відношення, миттєво руйнується, якщо аналізувати медійну кампанію дерибанників. Так, сайт ITV, який цілковито підконтрольний ексмеру Ірпеня, оперативно публікує новину з позицією Бондарєва і жодної іншої позиції тут немає.

Ресурси медійного пулу Карплюка підтримують позиції прихильників дерибану Біличанського лісу

До того ж, якщо Володимир Карплюк готовий відстоювати Біличанський ліс і розуміє, що фракція його партії в Коцюбинському підтримує дерибан і зриває засідання облради, то він може відкликати всіх тих, хто був біля трибуни і брав у цьому участь. Як лідер партії він має всі інструменти для цього. Та цього не стається.

Гіпотеза про те, що Даніш перейшов з «Нових облич» до «Слуг народу» і веде вже самостійну гру, не витримує критики ще з однієї причини. Нещодавно селищем були розкидані листівки від Карплюка, де Даніш ідентифікується як член його команди і жодної згадки про «Слуг народу» немає.



Буде інша центральна влада – Карплюк почне домовлятися з нею, як раніше це було з БПП, а тепер зі «Слугами народу», а медійно шлейф про дерибан зелених зон спробує перекинути на когось іншого, бо це дає репутаційні мінуси.

Під час сесії Київської обласної ради, коли Даніш з командою зайшов усередину, на вулиці залишилися стояти молодики спортивної статури. На запитання журналістки «Погляду» вони не змогли сказати, де ж цей Біличанський ліс, про який йдеться, розташований. «Мені по приколу», «сьогодні чудова погода» – ось які причини називали ті, хто прийшов чомусь цього дня під облраду.

Також на мітингу був мешканець Ірпеня Артем Гурін, який балотувався від «Батьківщини» до Ірпінської міськради. На питання, що він особисто робив на мітингу, де були нібито представники громади Коцюбинського, а не Ірпеня, він так і не відповів.

Через маски, які мітингувальники носили на вулиці, вдалося упізнати не всіх. Але серед присутніх зафіксовано лідера організації «Традиція і порядок» Богдана Ходаковського, який балотувався в народні депутати на Житомирщині.

Члени цієї організації, як повідомляє «Заборона», влаштовували гомофобні заходи та блокують культурні заходи, якщо їхні теми їм не до вподоби. «Заборона» також повідомляє, що «Традиція і порядок» проводить бойові навчання своїх учасників. Залишається відкритим питання, що ірпінські представники «Батьківщини» та Ходаковський із «Традиції і порядку» робили під облрадою під час так званого пікетування.

І найпарадоксальніше: інформацію про цей захід постили на сторінці комунального підприємства Коцюбинського. Тобто до інформаційної кампанії був залучений не лише адмінресурс, але й соцмережі комунальних підприємств.



А ось красномовне відео, як зривали голосування за зміну Схеми Київщини, зокрема, представник «Слуги народу» Сергій Даніш та адмінресурс з депутатами партії Карплюка «Нові обличчя».

Кадрова криза: чому «слуги» не дали голоси?

Представники «За майбутнє» та ЄС, як і декларували руху «Чесно», дали максимум з наявних у залі голосів. А от мобілізація представників фракцій у залі бажає кращого. Відсутня була десь третина депутатського корпусу пропрезидентської фракції облради.

Парадокс: саме після заяви нардепа «Слуги народу» Мотовиловця про те, що в облраді є голоси, саме «слуги народу» не підтримали зміну Схеми Київщини.

Це можна пояснити тим, що в політсили після конфлікту з народним депутатом Дубінським на рівні області є два крила. Те, що підконтрольне Дубінському, – на боці дерибанників. Бо саме останнім Дубінський віддав на виборах франшизу партії «Слуга народу» у Приірпінні, а в облраді має лояльних депутатів.

Крило «Слуги народу», підконтрольне Дубінському, – на боці дерибанників

Один з двох голосів «проти» належить депутату облради від «Слуги народу» Володимиру Тимофійчуку. Він точно входить у квоту Дубінського, працював на 1+1 і співпрацює з програмою «Дубінізми».

Ще один колишній колега Дубінського з 1+1 – депутат облради Ігор Колтунов. Перед виборами активно почав знімати сюжети про забудовників у Приірпінні, аби підняти собі в регіоні впізнаваність і рейтинг.

Мешканка селища Коцюбинське Олександра Куцан, яка веде боротьбу за збереження Біличанського лісу, розповідає: «Я перед засіданням зверталася до Колтунова як до депутата, щоб він мені замовив перепустку в зал. Це депутат від нашого округу. Він чудово знає про питання Біличанського лісу. Перепустку мені допомогли замовити через пресслужбу інші люди, а що стосується Колтунова, то я його перепитувала, чи будуть голоси за це питання – він відповів, що погано мене чує. Я тричі повторювала телефоном питання, і він вдавав, що не чув. У залі на момент голосування Колтунов був, і я його бачила».

Що ж маємо у результаті? Прізвище Колтунова відсутнє у списку тих, хто був зареєстрований. Це може відбуватися лише в тому випадку, якщо депутат виймає картку для голосування.

Поіменне голосування, дані з сайту Київської обласної ради. Колтунова чомусь нема серед депутатів, які тиснули кнопки?

Що цікаво, до цього голосування, картка депутата була вставлена нормально і фіксувала дії депутата: він або голосував «За», або не брав участі у голосуванні, але картка була в слоті.

Поіменне голосування, дані з сайту Київської обласної ради. За інші питання депутат Колтунов цього дня без проблем голосував

«Колтунов мені повідомив, що голосував «за» і в нього на підтвердження цьому навіть є відео. А у мене залишається питання, навіщо знімати для підстраховки відео з цього питання і дивним чином саме тоді, коли знімається відео, картка не до кінця вставлена в слот, а на інших питаннях – вона ж спрацювала», – звертає увагу Куцан.

Ігорю Колтунову питання щодо того, як вийшло так, що картка не спрацювала саме на цьому питанні, ми написали в соцмережі.

Масова відсутність голосів саме у фракції «слуг» не може бути просто випадковістю.

Також резонує те, що на рівні Верховної Ради «слуги народу» чітко задекларували свою позицію з цього питання. Водночас на місцях «слуги» діють геть в іншому напрямку. Селищний голова Коцюбинського Сергій Даніш, представник «Слуги народу», звозить адміністративний ресурс, щоб зірвати голосування і робить це не без допомоги ОДА. А її очолює призначенець Володимира Зеленського – Василь Володін.

І цьому також є своє логічне пояснення. Сергій Даніш – представник команди Карплюка. Він представляв партію «Нові обличчя» і перед виборами торік отримав франшизу «Слуги народу». У 2008 році під час дерибану Біличанського лісу він одержав свою ділянку. Юрист Денис Крайнік, якому зараз Коцюбинська рада платить з бюджету громади майже 150 тис. грн, представляє в судах і в облраді на робочій групі інтереси забудовників. Тобто він за кошти громади надає адвокатські послуги тим, чия мета будувати в лісі?

Післямова

Зараз пройшов перший рік каденції місцевої влади. Тобто і голови, і депутати втратили річний імунітет. В усіх партій, які їх висували, є повноваження відкликати недоброчесних політиків, які діють не в інтересах громади, а лобіюють інтереси, зокрема, забудовників. Поіменні голосування Бучанської райради, яка затвердила всупереч здоровому глузду рішення про розширення меж Коцюбинського, – є. Дії Сергія Даніша і депутатів Коцюбинської селищної ради, як і голосування, теж є цілком публічними.

Ті політичні сили, які серйозно ставляться до партійного будівництва в регіоні, мають відкликати таких політиків і дбати про репутацію. А фракції облради мають максимально мобілізувати депутатів, щоб вони відвідували сесії та дали голоси за зміну Схеми перспективного плану розвитку області.

Нагадаємо, Київська міська рада щодо цього подала звернення до правоохоронних органів. Також Київ подав позови до суду, щоб скасувати рішення облради про затвердження Схеми Київщини та рішення Бучанської райради про встановлення меж селища Коцюбинське, яке розширили коштом Біличанського лісу столиці.

Ірина Федорів, Рух «Чесно»