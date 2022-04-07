Мінекології: Росія не зможе продати зрубаний в Україні ліс

В уряді зараз достеменно не знають, чи дійсно російські війська зрубували деревину в Україні

Раніше з'явилась інформація, що окупанти хочуть вирубувати українські ліси

Російські окупанти, які планували зрубати український ліс або вже це зробили, не зможуть його продати. Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Він підкреслив, що достеменно не знає, чи дійсно російські війська зрубували деревину в Україні. Натомість він запевнив, що продати її, якщо це таки сталося, загарбники просто не зможуть.

«Навіть якщо вони якусь кількість деревини й спиляли, вони просто нікуди її не продали», – підкреслив Стрілець.

Так, зі слів в.о. міністра, Лісова опікунська рада (Forest Stewardship Council, FSC) припинила свою співпрацю з Росією та Білоруссю. А саме сертифікат FSC цього міжнародного органу необхідний для експортування деревини. Тож ані Росія, ані Білорусь просто не можуть продавати деревину в інші країни. Принаймні легально не можуть.

Водночас Стрілець додав, що у міністерстві вже попросили Єврокомісію стежити за цими країнами. Вони можуть спробувати обійти заборону. Тож важливо зробити все можливе для того, щоб ані Росія, ані Білорусь не мали можливість торгувати деревиною, ані за підробленими документами, ані через підставні країни.

15 березня українська розвідка повідомила, що міністр оборони РФ попросив у Путіна дозвіл на вирубку лісів в Українію Рашисти хочуть валити дерева незалежно від їхнього віку, форми власності та категорії земель (тобто можуть рубати навіть у заповідниках). Деревину орки планують використати на потреби своїх окупаційних корпусів, а те, що залишиться – продати.