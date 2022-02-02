«Давай я тихенько в ліс піду». Нардеп Трухін став героєм курйозних мемів і фотожаб

Трухіну так і не вдалося тихенько піти до лісу...

Народний депутат Олександр Трухін, який після аварії 23 серпня на Бориспільській трасі звертався до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», набув неочікуваної популярності в мережі.

Зокрема, інтернет-гумористи почали порівнювати його з героями популярних бойовиків минулого. Однак, навряд така слава порадує самого Трухіна.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що нардепа Трухіна виключили з партії «Слуги народу».

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» за можливість покинути місце ДТП.

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