  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Бійка у Кирилівці - підозрюваним у вбивстві суд обрав домашній арешт (фото)

    • Розсилка
    Підозрювані будуть очікувати рішення суду не за гратами - Бійка у Кирилівці - підозрюваним у вбивстві суд обрав домашній арешт (фото)
    Підозрювані будуть очікувати рішення суду не за гратами
    Фото: Facebook В’ячеслава Аброськіна

    «Вбив та йди і сиди вдома» - так перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін прокоментував рішення суду

    Двом підозрюваних у бійці, внаслідок якої вбито людину, Мелітопольський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без засобів контролю. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

    Нагадаємо, в суботу, 3 серпня, на пляжі розважального центру «Сальвадор Далі» в Кирилівці Запорізької області дві компанії, що відпочивали, почали сваритися, а згодом битися.

    Чоловіки однієї з груп мали з собою ніж та зброю, що і застосували під час бійки.

    Внаслідок цього четверо людей госпіталізували, всі вони були жителі Запорізької області. У чоловіків діагностували поранення різних ступенів тяжкості. У понеділок, 5 серпня, один із постраждалих 1990 року народження померу лікарні.

    Читайте також

    «І вчора ж Мелітопольській суд обрав міру запобіжного заходу для двох затриманих підозрюваних - цілодобовий домашній арешт без засобів контролю, третього мабуть суд відпустить сьогодні», - написав Аброськін.

    Один із затриманих в Кирилівці (фото - Facebook Аброськіна)
    Один із затриманих в Кирилівці (фото - Facebook Аброськіна)

    «Але суддя прийняв таке рішення - вбив та йди і сиди вдома. Ну що ж й це його право...», - додав перший заступник голови Нацполіції.

    Читайте також
    Національна поліція України кримінал вбивство Запорізька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ