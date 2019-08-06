Бійка у Кирилівці - підозрюваним у вбивстві суд обрав домашній арешт (фото)



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Підозрювані будуть очікувати рішення суду не за гратами Фото: Facebook В’ячеслава Аброськіна

«Вбив та йди і сиди вдома» - так перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін прокоментував рішення суду

Двом підозрюваних у бійці, внаслідок якої вбито людину, Мелітопольський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без засобів контролю. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, в суботу, 3 серпня, на пляжі розважального центру «Сальвадор Далі» в Кирилівці Запорізької області дві компанії, що відпочивали, почали сваритися, а згодом битися.

Чоловіки однієї з груп мали з собою ніж та зброю, що і застосували під час бійки.

Внаслідок цього четверо людей госпіталізували, всі вони були жителі Запорізької області. У чоловіків діагностували поранення різних ступенів тяжкості. У понеділок, 5 серпня, один із постраждалих 1990 року народження померу лікарні.

«І вчора ж Мелітопольській суд обрав міру запобіжного заходу для двох затриманих підозрюваних - цілодобовий домашній арешт без засобів контролю, третього мабуть суд відпустить сьогодні», - написав Аброськін.

Один із затриманих в Кирилівці (фото - Facebook Аброськіна)

«Але суддя прийняв таке рішення - вбив та йди і сиди вдома. Ну що ж й це його право...», - додав перший заступник голови Нацполіції.