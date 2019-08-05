На курорті Кирилівка конфлікт трьох хлопців закінчився трагічно: один убитий, двоє поранені



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В результаті бійки троє людей були поранені, одна з них померла у лікарні

У Кирилівці, Запорізька область, сталася бійка між двома групами відпочивальників з Дніпропетровської області. В результаті бійки троє людей були поранені, одна з них померла у лікарні.

Про це повідомляє місцевий портал Мелитополь в понеділок, 5 серпня.

Усі постраждалі були доставлені каретами швидкої допомоги до Якимівської ЦРЛ.

«Під час проведення першочергових слідчих та розшукових дій, поліцейські встановили осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочину. Трьох жителів міста Дніпро, 1991, 1994 і 1982 років народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, — сказано в повідомленні поліції.

Відзначається, що повідомлення про конфлікт між відпочиваючими одного з розважальних закладів у Кирилівці та пострілах надійшло близько 10:00 суботи, 3 серпня.

«Сьогодні вранці в лікарні помер чоловік, який отримав ножове поранення в груди. Життю двох інших постраждалих нічого не загрожує», - сказано в повідомленні видання. У липні повідомлялося, що на каруселі в Кирилівці люди застрягли на висоті 60 метрів. «Щоб спустити відпочивальників, з Мелітополя викликали рятувальників. Вони мали привезти пожежну драбину. Бригада виїхала, але через півгодини повернулася назад, у розташування - співробітники атракціону своїми силами опустили люльки на землю», - розповіли в пресслужбі ДСНС в Запорізькій області.