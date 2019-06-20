Українець жорстоко вбив батька на курорті в Туреччині



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Українець, затриманий за підозрою у вбивстві батька

23-річного громадянина України затримали і направили на психіатричну експертизу

Син убив свого батька під час відпочинку в сонячній Анталії, Туреччина. 23-річний хлопець приїхав на відпочинок разом зі своїм 80-річним батьком.

У номері готелю між чоловіками спалахнув конфлікт, який переріс у вбивство.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

Після словесної перепалки молодий чоловік побив літнього чоловіка до смерті. Коли на місце події приїхала бригада швидкої допомоги, то їм тільки залишалося констатувати смерть чоловіка.

Підозрюваного у вбивстві чоловіка заарештували, а справу направили до суду, який ухвалив рішення заарештувати українського туриста і відправити його на експертизу в психіатричну лікарню в Адані.