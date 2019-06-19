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    У Авакова не виключають, що Тимчука було вбито

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    На місці загибелі Тимчука працює оперативно-слідча група - У Авакова не виключають, що Тимчука було вбито
    На місці загибелі Тимчука працює оперативно-слідча група

    У МВС назвали три версії загибелі Тимчука

    У Міністерстві внутрішніх справ розглядають три версії загибелі нардепа Дмитра Тимчука: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Цю інформацію підтвердив прес-секретар МВС Артем Шевченко.

    «Це одне з трьох: або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю», - відповів він на питання про версії смерті депутата.

    Зараз на місці працює оперативно-слідча група.

    Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі.

    Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання. 

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття рідним і близьким народного Тимчука.

    Джерело: УНІАН

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    МВС Дмитро Тимчук Народний фронт вбивство самогубство
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