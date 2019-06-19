У Авакова не виключають, що Тимчука було вбито



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На місці загибелі Тимчука працює оперативно-слідча група

У МВС назвали три версії загибелі Тимчука

У Міністерстві внутрішніх справ розглядають три версії загибелі нардепа Дмитра Тимчука: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Цю інформацію підтвердив прес-секретар МВС Артем Шевченко.

«Це одне з трьох: або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю», - відповів він на питання про версії смерті депутата.

Зараз на місці працює оперативно-слідча група.

Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі.

Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття рідним і близьким народного Тимчука.

Джерело: УНІАН