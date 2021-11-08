Бойовики нищать критичну інфраструктуру на Луганщині

Пошкодження у селищі Світличне, 8 листопада 2021 року

Після газогону окупанти пошкодили водоканал

Бойовики обстріляли селище Світличне у Луганській області. Внаслідок цього було пошкоджено будівлю та техніку водоканалу. Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі з посиланням на українську сторону СЦКК.

За їхніми даними, бойовики використали артилерію 122-го калібру, заборонену Мінськими домовленостями.

Внаслідок обстрілу пошкодили будівлю та техніку водоканалу, зруйнували приміщення та устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії. Як кажуть у делегації, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання по обидві сторони лінії зіткнення.

У СЦКК зафіксували шість влучань снарядів. Українська сторона закликала Місію ОБСЄ відреагувати на порушення режиму тиші.

Крім того, внаслідок обстрілів бойовиків 7 листопада постраждало ще одне селище на Луганщині. Так, бойовики влучили у розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу Нижнього. Сталося займання.

Вогонь вдалося приборкати, але без газопостачання залишилися 445 абонентів у Нижньому та 328 – у Кримському. Наразі газопровід обстежують та встановлюють ступінь пошкодження.