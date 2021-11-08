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    Бойовики нищать критичну інфраструктуру на Луганщині

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    Пошкодження у селищі Світличне, 8 листопада 2021 року<br /><br /> - Бойовики нищать критичну інфраструктуру на Луганщині
    Пошкодження у селищі Світличне, 8 листопада 2021 року

    Фото: Українська делегація у ТКГ

    Після газогону окупанти пошкодили водоканал

    Бойовики обстріляли селище Світличне у Луганській області. Внаслідок цього було пошкоджено будівлю та техніку водоканалу. Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі з посиланням на українську сторону СЦКК.

    За їхніми даними, бойовики використали артилерію 122-го калібру, заборонену Мінськими домовленостями.

    Внаслідок обстрілу пошкодили будівлю та техніку водоканалу, зруйнували приміщення та устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії. Як кажуть у делегації, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання по обидві сторони лінії зіткнення.

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    Бойовики нищать критичну інфраструктуру на Луганщині
    Бойовики нищать критичну інфраструктуру на Луганщині
    Бойовики нищать критичну інфраструктуру на Луганщині

    У СЦКК зафіксували шість влучань снарядів. Українська сторона закликала Місію ОБСЄ відреагувати на порушення режиму тиші.

    Крім того, внаслідок обстрілів бойовиків 7 листопада постраждало ще одне селище на Луганщині. Так, бойовики влучили у розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу Нижнього. Сталося займання.

    Вогонь вдалося приборкати, але без газопостачання залишилися 445 абонентів у Нижньому та 328 – у Кримському. Наразі газопровід обстежують та встановлюють ступінь пошкодження.

    Теги: окупанти Луганщина обстріл водопостачання
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    Бойовики нищать критичну інфраструктуру на Луганщині