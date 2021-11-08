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    Вибухи боєприпасів на Луганщині: ДБР звинувачує двох військових

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    Місце вибуху боєприпасів, Сватове, 2015 рік - Вибухи боєприпасів на Луганщині: ДБР звинувачує двох військових
    Місце вибуху боєприпасів, Сватове, 2015 рік
    фото: ДБР

    Військовим загрожує до семи років ув'язнення

    Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальні акти щодо двох командирів реактивних артилерійських батарей Збройних сил. Їх підозрюють у причетності до вибухів боєприпасів на складах у Сватовому Луганської області у 2015 році. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

    За даними слідства, у вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об'єкта – польового складу боєприпасів неподалік Сватового.

    Через недбалість військовослужбовців частину цієї техніки знищили. Як зазначали правоохоронці, невстановлені люди влаштували диверсію та підпалили склад РАО, а боєприпаси, що здетонували через пожежу, знищили неналежно розташовану поруч військову техніку.

    Загалом під час вибухів знищено військового майна на 18 млн грн.

    Двох військових обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду – ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу. Їм загрожує до семи років ув'язнення.

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    Вибухи боєприпасів на Луганщині: ДБР звинувачує двох військових
    Вибухи боєприпасів на Луганщині: ДБР звинувачує двох військових
    Вибухи боєприпасів на Луганщині: ДБР звинувачує двох військових
    Вибухи боєприпасів на Луганщині: ДБР звинувачує двох військових

    Нагадаємо, 29 жовтня 2015 року у місті Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

    Внаслідок вибухів боєприпасів загинули три військовослужбовця та одна цивільна людина, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.

    Однією з версій вибуху в Генштабі називали теракт.

    Теги: вибух Луганщина зброя склад зброї військові боєприпаси Державне бюро розслідувань
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    Вибухи боєприпасів на Луганщині: ДБР звинувачує двох військових