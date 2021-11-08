Вибухи боєприпасів на Луганщині: ДБР звинувачує двох військових

Військовим загрожує до семи років ув'язнення

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальні акти щодо двох командирів реактивних артилерійських батарей Збройних сил. Їх підозрюють у причетності до вибухів боєприпасів на складах у Сватовому Луганської області у 2015 році. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, у вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об'єкта – польового складу боєприпасів неподалік Сватового.

Через недбалість військовослужбовців частину цієї техніки знищили. Як зазначали правоохоронці, невстановлені люди влаштували диверсію та підпалили склад РАО, а боєприпаси, що здетонували через пожежу, знищили неналежно розташовану поруч військову техніку.

Загалом під час вибухів знищено військового майна на 18 млн грн.

Двох військових обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду – ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу. Їм загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, 29 жовтня 2015 року у місті Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

Внаслідок вибухів боєприпасів загинули три військовослужбовця та одна цивільна людина, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.

Однією з версій вибуху в Генштабі називали теракт.