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    Російські бойовики пошкодили газопровід на Луганщині

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    Мешканці Луганщини залишились без газу - Російські бойовики пошкодили газопровід на Луганщині
    Мешканці Луганщини залишились без газу
    фото: Луганськгаз

    Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське

    Під час обстрілу окупанти пошкодили газогін високого тиску поблизу села Нижнє Щастинського району Луганської області. Про це повідомило АТ «Луганськгаз».

    «7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі», – йдеться в повідомленні.

    Без газопостачання залишилися 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.

    Зараз проводиться обстеження газопроводу та встановлюється ступінь його пошкодження, додали в компанії.

    Днем раніше на Донбасі загинув український військовий, ще двоє зазнали поранень.

    Як раніше повідомлялося, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, і зазначило, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

    Водночас Офіс Зеленського заперечує скупчення російських військ на кордоні.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі газ Луганщина обстріл
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    Російські бойовики пошкодили газопровід на Луганщині