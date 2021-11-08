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    Кияни залишаться без води 8-13 листопада: список вулиць

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    Десятки тисяч киян знову залишаться без води - Кияни залишаться без води 8-13 листопада: список вулиць
    Десятки тисяч киян знову залишаться без води
    фото з відкритих джерел

    Відключення пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт

    З понеділка, 8 листопала, по субботу, 13 листопада, в Києві заплановано масові відключення водопостачання у різних районах міста через ремонтні роботи. Про це повідомляє «Київводоканал».

    З 19:00 8 листопада до 07:30 9 листопада воду відключать:

    • вул. Борщагівська, 10, 10а, 12
    • просп. Перемоги, 23а, 11;

    З 20:00 9 листопада до 07:00 10 листопада заплановані відключення:

    • вул. Преображенська, 21, 23, 23в, 25;
    • вул. В. Барки, 20/6, 22/9, 8, 17, 5, 10-20

    З 08:30 9 листопада до 07:00 10 листопада води не буде за таким адресами:

    • вул. Курганівська, 4;
    • вул. Верхня, 4;
    • вул. Л. Українки, 29, 34.

    З 20:00 9 листопада до 07:30 10 листопада буде відсутнє водопостачання:

    • вул. Зоологічна, 12/15, 8, 6, 4, 4а, 4б, 10, 5/1, 3а, 6а, 4а;
    • вул. Дегтярівська, 21г.

    З 09:00 до 20:00 10 листопада відключать на:

    • вул. Старонаводницька, 10, 40, 47, 59;
    • бульв. Дружби Народів, 33а;
    • вул. Мічуріна, 56, 68, 70.

    З 08:30 11 листопада до 07:00 12 листопада води не буде:

    • вул. Курганівська, 3, 7;
    • бульв. Дружби Народів, 38;
    • вул. Бастіонна, 5, 5а.

    З 20:00 12 листопада до 10:30 13 листопада припинять водопостачання лише на бульв. Т. Шевченка, 2/54, 4, 4в, 4б, 6/27.

    До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

    З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.

    Теги: Київводоканал кияни водопостачання
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    Кияни залишаться без води 8-13 листопада: список вулиць