Кияни залишаться без води 8-13 листопада: список вулиць

Десятки тисяч киян знову залишаться без води

Відключення пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт

З понеділка, 8 листопала, по субботу, 13 листопада, в Києві заплановано масові відключення водопостачання у різних районах міста через ремонтні роботи. Про це повідомляє «Київводоканал».

З 19:00 8 листопада до 07:30 9 листопада воду відключать:

вул. Борщагівська, 10, 10а, 12

просп. Перемоги, 23а, 11;

З 20:00 9 листопада до 07:00 10 листопада заплановані відключення:

вул. Преображенська, 21, 23, 23в, 25;

вул. В. Барки, 20/6, 22/9, 8, 17, 5, 10-20

З 08:30 9 листопада до 07:00 10 листопада води не буде за таким адресами:

вул. Курганівська, 4;

вул. Верхня, 4;

вул. Л. Українки, 29, 34.

З 20:00 9 листопада до 07:30 10 листопада буде відсутнє водопостачання:

вул. Зоологічна, 12/15, 8, 6, 4, 4а, 4б, 10, 5/1, 3а, 6а, 4а;

вул. Дегтярівська, 21г.

З 09:00 до 20:00 10 листопада відключать на:

вул. Старонаводницька, 10, 40, 47, 59;

бульв. Дружби Народів, 33а;

вул. Мічуріна, 56, 68, 70.

З 08:30 11 листопада до 07:00 12 листопада води не буде:

вул. Курганівська, 3, 7;

бульв. Дружби Народів, 38;

вул. Бастіонна, 5, 5а.

З 20:00 12 листопада до 10:30 13 листопада припинять водопостачання лише на бульв. Т. Шевченка, 2/54, 4, 4в, 4б, 6/27.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.