Чоловік на Миколаївщині намагався приховати вбивство, зімітувавши ДТП



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Чоловік намагався приховати сліди злочину Фото:Нацполіція

Поліція затримала підозрюваного, йому загрожує до 15 років в'язниці

На Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка, який вбив односельця і, приховуючи злочин, імітував аварію на дорозі. Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Зазначається, що 25 серпня близько опівночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що біля зупинки громадського транспорту селища Доманівського району лежить закривавлене тіло чоловіка, ймовірно, після наїзду автомобіля. Оглянувши тіло на місці події, експерт виявив у загиблого колото-різані рани, чим спростував версію ДТП.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 46-річний раніше судимий місцевий житель.

Як з'ясувалося, вдень між чоловіками стався конфлікт, протягом якого один завдав ножові поранення своєму сусідові, а щоб приховати злочин, імітував ДТП. Він залишив сліди волочіння тіла подалі від домоволодіння і розкидав пластикові деталі, схожі на запчастини від автомобіля.

Знаряддя вбивства - ніж - вилучено для направлення на експертизу.

Зловмисника затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Йому загрожує до 15 років в'язниці.