Вбивство жінки на Печерську: іноземця затримали у «Борисполі» під час втечі (фото, відео)



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Підозрюваний у вбивстві - 61-річний іноземець Фото: Нацполіція

Чоловіка зупинили у терміналі, коли той мав намір відлетіти в іншу країну

Столичні правоохоронці затримали в аеропорту «Бориспіль» іноземця за підозрою у вбивстві жінки у квартирі на Печерську.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«Подія сталася у будинку на вулиці Академіка Філатова у Печерському районі столиці. Тіло жінки виявили власники квартири, коли прийшли прибирати й виявили труп невідомої жінки та викликали поліцію. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт», - розповіли правоохоронці.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронці поспілкувалися з господарем помешкання, який пояснив, що кілька місяців здає в оренду квартиру іноземцю. Коли він приїхав на адресу, орендар поскаржився на погане самопочуття та, не дочекавшись приїзду медиків, швидко залишив приміщення. Далі власники почали прибирати квартиру та за диваном виявили мертву жінку.

«Попередньо ми встановили, що між 34-річною уродженкою Одещини та іноземцем виник конфлікт, під час якого чоловік руками задушив потерпілу. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу. У результаті оперативно-розшукових заходів ми спільно з працівниками карного розшуку поліції Київщини та прикордонної служби викрили зловмисника в аеропорту «Бориспіль». 61-річного громадянина іншої держави затримали у терміналі перед відльотом у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - додав керівник столичної поліції.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчі готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали громадянина США за підозрою у вбивстві жінки.