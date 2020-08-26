Одній із курсанток, яких переїхав п’яний майор, можуть ампутувати й другу ногу



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Батьки дівчаток приїхали в госпіталь, вони в розпачі Фото: скріншот відео

Одна із постраждалих дівчат може лишитися без обох ніг

Одній із дівчат-курсанток, яких 25 серпня на території військової частини на вул. Зоологічній у Києві переїхав автомобіль, можуть ампутувати обидві ноги.

Про це повідомила волонтерка Наталія Воронкова на своїй сторінці у Facebook.

«Зараз гостро стоїть питання про збереження другої ноги у Олександри...» - написала вона.

Як інформує Командування Медичних сил ЗСУ, на ранок 26 серпня стан постраждалих слухачок Української військово-медичної академії стабільний, всі вони в свідомості на самостійному диханні, їхньому життю на даний час нічого не загрожує.

«Лікарі Національного військово-медичного клінічного центру ГВКГ надали усю необхідну медичну допомогу та провели оперативне втручання. Пацієнти забезпечені усіма необхідними медикаментами та продовжують отримувати відповідну медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані госпіталізовано до військового госпіталю, одній з них ампутують обидві ноги.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток.

Дівчат прооперували у військовому госпіталі. Сьогодні вранці повідомлялося, що двом із них ампутували по нозі. Третю курсантку лікарі рятують.