Чоловік у Дніпрі з вікна обстріляв дітей



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Сусіди нічого не змогли розповісти про стрілка, а батьки дітей забрали заяви з поліції

У Дніпрі, на вулиці Юрія Кондратюка, місцевий житель відкрив стрілянину з рушниці, щоб розігнати дітей з подвір'я. Про це в п'ятницю, 22 березня, повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, чоловікові не сподобалося, що на його прохання піти, ніхто з хлопчиків не відреагував.

За інформацією від поліції, хлопці грали на території котельні. Це не сподобалося чоловікові, який живе в будинку навпроти. Він почав кричати на дітей з вікна і вимагав від них піти, на що школярі спершу не реагували, а опісля в грубій формі загордилися, що робити цього не будуть. Зрештою, чоловік схопив пневматичну рушницю і зробив декілька пострілів.

Попередньо: гвинтівка призначена для стрільби в тирі і не є вогнепальною. Проте одним з пострілів чоловік поранив 11-річного хлопчика в голову. На місце приїхали наряд поліції і швидка допомога. Травма хлопчика виявилося несуттєвою - від госпіталізації він відмовився. Патрульні відразу ж опитали дітей і встановили квартиру, з якої, попередньо, стріляв невідомий.

Двері правоохоронцям ніхто не відкрив, і згодом у квартиру ніхто не заходив. Розповісти хоч щось про сусіда мешканці будинку не змогли. В результаті батьки хлопчиків написали заяву про те, що претензій по цьому факту не мають.