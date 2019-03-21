Масове отруєння дітей у Дніпрі спричинив «кишковий грип»



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Норовірус виявили у дітей та працівників харчоблоку

Локальний спалах кишкового захворювання в учнів Дніпровської школи №112 викликала норовірусна інфекція.

Про це повідомили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській облдержадміністрації, інформує прес-служба ОДА.

«Гостру кишкову інфекцію, яка локально виникла серед учнів Дніпровської школи №112, спричинив норовірус. Це – не бактеріальна, а вірусна інфекція», – сказала заступник директора Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України Валентина Резвих.

За її словами, фахівці зробили лабораторні дослідження зразків зі шкільного харчоблоку. У пробах води та навколишнього середовища школи №112 не знайшли бактеріальних або вірусних збудників захворювань. Норовірус виявили у дітей та працівників харчоблоку.

Як зазначив перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман, незабаром у всіх навчальних закладах області відбудуться перевірки санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Спеціалісти звертатимуть увагу на дотримання гігієни, якість води, дезінфекційні заходи, наявність медичних працівників.

Норовірус називають «кишковим грипом». Інфекція поширюється дуже швидко від людини до людини. Симптоми недуги – діарея, нудота, блювота, біль у животі, слабкість, температура.

Як повідомлялося, в одній із шкіл Дніпра масово захворіли діти - до лікарень потрапило 14 учнів. Поліція відкрила кримінальну справу. Освітній процес у школі призупинили до 22 березня, коли мають бути готові результати лабораторних досліджень про причину захворювання 14 дітей.