В Дніпрі затримали грабіжників, які катували сім’ю нотаріуса



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Під час обшуку у злочинців були вилучені зброя та гранати Фото: Facebook В’ячеслава Аброськіна

Грабіжники забрали з будинку гроші, зброю та ювелірні вироби

Оперативники Дніпра разом зі спецпризначеннями «КОРД» затримали зловмисників, які 5 березня вночі скоїли розбійний напад на приватне домоволодіння у селі в Дніпровському району.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За його словами, заради наживи злочинці застосували щодо подружжя колишнього нотаріуса тривале катування.

«Після заволодіння грошима, зброєю, ювелірними виробами злочинці втекли, але завдяки кропіткій роботі оперативників були встановлені. Під час обшуку у злочинців були вилучені зброя та гранати», - зазначив Аброськін.

Раніше повідомлялося, що у Києво-Святошинському районі зловмисники обікрали будинок батьків заступника генерального прокурора України Євгена Єніна.