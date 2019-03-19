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    У Дніпрі син-шахрай намагався виманити у матері $2,5 тисяч за викуп з полону

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    У Дніпрі син-шахрай намагався виманити у матері $2,5 тисяч за викуп з полону

    Чоловік зізнався поліцейським, що він особисто телефонував матері та умисно повідомив, що його викрали, бо йому потрібні були гроші, щоб повернути борг

    У Дніпрі чоловік намагався ошукати власну матір на $2500 під приводом викупу з полону. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

    «До чергової частини поліції відділу поліції Дніпропетровської області по лінії «102» від жінки, 1973 р.н., надійшло повідомлення про те, що о 21:00 їй зателефонував її син, 1992 р.н., та повідомив, що його та його знайомого три невстановлених чоловіка вивезли з Дніпра до лісу та вимагають сплатити гроші в сумі $2500, погрожують вбити», - написав Аброськін.

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    Для встановлення місцезнаходження потерпілого вночі підняли по сигналу тривоги особовий склад карного розшуку, працівників спеціальних підрозділів.

    У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чоловіка можуть утримувати у житловій квартирі.

    Виявилось, що потерпілий дійсно знаходився у тій квартирі. Як було встановлено в подальшому, цю квартиру він сам і арендував.

    Чоловік зізнався поліцейським, що він особисто телефонував матері та умисно повідомив, що його викрали, бо йому потрібні були гроші, щоб повернути борг.

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