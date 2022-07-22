Екскомандиру корвета «Тернопіль» оголошено про підозру у державній зраді

Зрадникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років

Офіцер-зрадник сьогодні воює проти України на боці росіян

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру корвета «Тернопіль» Максиму Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік російських окупантів. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Після захоплення росіянами його військової частини в Севастополі та корвета «Тернопіль», капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі «Ладний» на посаді помічника командира.

Слідчі ДБР спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

Ємельяненку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Як відомо, 20 березня 2014 року, під час захоплення Криму Росією, в Севастопольській бухті окупанти взяли штурмом корвет ВМС України «Тернопіль». Морякам пропонували підвищення зарплат і підвищення у званні, однак, весь особовий склад відмовився присягати Росії, окрім командира.

Загалом на території Криму до березня 2014 року перебували 21 український корабель і 50 допоміжних суден.

Нагадаємо, раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера «Адмірал Макаров» та командиру ракетного катера «Вышний Волочёк». Офіцери також зрадили Україну у 2014 році.

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