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    Кримінал

    Перейшов на сторону РФ: командиру ракетного катера оголошено підозру

    Офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині - Перейшов на сторону РФ: командиру ракетного катера оголошено підозру
    Офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині
    фото: ДБР

    Наразі дезертир командує ракетним катером «Вышний Волочёк»

    Кошишньому капітану третього рангу військової частини, що дислокувалась в Криму оголошено про підозру у держзраді. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

    «Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану третього рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. Наразі він командує російським ракетним катером «Вышний Волочёк», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що у 2014 році офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині. Присягнувши збройним силам РФ, капітан продовжив службу в російському чорноморському флоті.

    Наразі дезертир командує ракетним катером «Вышний Волочёк» та з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України.

    Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

    Нагадаємо, що раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера «Адмірал Макаров». Офіцер також зрадив Україну у 2014 році.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Україна Державне бюро розслідувань окупація #stoprussia
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    Перейшов на сторону РФ: командиру ракетного катера оголошено підозру