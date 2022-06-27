Перейшов на сторону РФ: командиру ракетного катера оголошено підозру

Офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині

Наразі дезертир командує ракетним катером «Вышний Волочёк»

Кошишньому капітану третього рангу військової частини, що дислокувалась в Криму оголошено про підозру у держзраді. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану третього рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. Наразі він командує російським ракетним катером «Вышний Волочёк», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2014 році офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині. Присягнувши збройним силам РФ, капітан продовжив службу в російському чорноморському флоті.

Наразі дезертир командує ракетним катером «Вышний Волочёк» та з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, що раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера «Адмірал Макаров». Офіцер також зрадив Україну у 2014 році.

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