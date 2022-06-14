Перейшов на сторону РФ: командиру корабля «Адмірал Макаров» оголошено підозру

У 2014 році військовий зрадив присязі

Колишньому капітану другого рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, оголошено про підозру у державній зраді. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану другого рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, а нині командиру російського фрегата «Адмірал Макаров», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у 2014 році військовий зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському чорноморському флоті.

Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

«Наразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років», – зазначили в ДБР.

Нагадаємо, що саме фрегат флоту РФ «Адмірал Макаров» наносить зараз ракетні удари по території України.

Ранішена сторону рашистів перейшов оперуповноважений сектору кримінальної поліції у Донецькій області. Йому оголошено підозру у державній зраді.

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