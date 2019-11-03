Директора лісгоспу, який пропонував детективу НАБУ $100 тисяч, взяли під варту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий на хабарі директор Гутянського лісового господарства Харківської області Віктор Сиса

Чиновник пропонував детективу 100 тисяч доларів за закриття кримінального провадження щодо протиправного відчуження значних обсягів деревини

Директора Гутянського лісового господарства Харківської області Віктора Сису, який пропонував $100 тисяч детективу НАБУ, взяли під варту на два місяці з можливістю внесення застави у 4,994 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За інформацією слідчих, Сиса пропонував детективу 100 тисяч доларів за закриття кримінального провадження щодо протиправного відчуження значних обсягів деревини, що належала держпідприємству, а також щодо продажу лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб’єктам господарювання.

Йому інкримінують ч.3 ст.369 Кримінального кодексу — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. У разі доведення вини директору загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень чи обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомляють слідчі, розслідування у справі триває з лютого 2019 року.

31 листопада директора лісгоспу затримали.