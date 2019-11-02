Дубневич про розмір застави: Де я візьму 100 мільйонів?



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Нардеп Ярослав Дубневич у суді Фото: Громадське

За словами Дубневича, його здивувало рішення суду, а сам він не знає, як зможе знайти 100 млн грн

Народний депутат Ярослав Дубневич заявив, що не має 100 млн грн, аби внести заставу за рішенням Вищого антикорупційного суду

Про це повідомляє «Громадське».

За словами Дубневича, його здивувало рішення суду, а сам він не знає, як зможе знайти 100 млн грн.

«Рішення судді навіть більше, ніж те, що прокурори просили. Я не знаю, як зможу знайти 100 мільйонів. Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава. Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО»,- сказав Дубневич.

«Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава» — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD — hromadske (@HromadskeUA) 2 листопада 2019 р.

Депутат також заявив, що подаватиме апеляцію на рішення. За словами адвоката Станіслава Пелюка, це перший випадок на його пам'яті, коли суд обрав заставу більше, ніж просили.

Як відомо, ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу у вигляді застави у 100 млн грн.

Нагадаємо, взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 31 жовтня зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

А 1 листопада народний обранець, наче нічого й не було, прийшов на роботу у Раду.