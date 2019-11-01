Суд залишив в силі арешт Гладковського і розмір застави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський

Прокурор САП просив у своїй апеляційній скарзі збільшити суму застави з 10 млн до 100 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) і захисту щодо запобіжного заходу і збільшення суми застави колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському.

Суддя постановив апеляційні скарги прокурора САП і захисників Гладковського про обрання запобіжного заходу і збільшення суми застави залишити без задоволення.

Зокрема, прокурор САП просив у своїй апеляційній скарзі збільшити суму застави з 10 млн до 100 млн грн.

Адвокати Гладковського наполягали скасувати обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як відомо, у Вищому антикорупційному суді України 28 жовтня розпочалося судове засідання за позовом НАБУ з вимогою притягнути колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

Як повідомлялось, сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.