До суду дійшли скарги прокурорів на закриття «справи Кернеса»



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Геннадій Кернес у суді

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи визначено склад колегії суддів, яка розглядатиме апеляційні скарги

До апеляційного суду Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження за обвинуваченням мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців.

Про це повідомляє прес-служба апеляційного суду Полтавської області.

«21 серпня 2018 року до суду надійшли матеріали кримінального провадження за обвинуваченням Кернеса Г.А. за частинами другою, третьою статті 27 (види співучасників), частиною другою статті 146 (катування), частиною другою статті 127 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною першою статті 129 (погроза вбивством) КК України та Блинника В.Д. і Сміцького Є.М. за частиною другою статті 146 (катування), частиною другою статті 127 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною першою статті 129 (погроза вбивством) КК України за апеляційними скаргами прокурорів відділів Генеральної прокуратури України, які брали участь у розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції, представника потерпілих – адвоката Зелькіної Т.Є. та потерпілого Ряполого С.А. на ухвалу Київського районного суду м. Полтави від 10 серпня 2018 року», - зазначила прес-служба.

Як стало відомо, згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи визначено склад колегії суддів, яка розглядатиме апеляційні скарги: Володимир Григорович Костенко - головуючий суддя, Ліліана Валентинівна Нізельковська, Василь Володимирович Маліченко.

Нагадаємо, 10 серпня суддя Андрій Антонов закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, оскільки прокурори не з’явилися на сім судових засідань і не підтримували обвинувачення по справі. Кернеса та його двох охоронців звинувачували у викраденні, побитті та погрозі вбивством двох активістів Євромайдану.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суддя у справі Кернеса буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.

Через декілька днів суддя Антонов подав заяву про відставку.

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