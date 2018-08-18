Суддя, який закрив справу щодо Кернеса, подав у відставку



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Фото: Андрій Безуглий Суддя Андрій Антонов

Антонов подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку

Суддя Андрій Антонов, який розглядав та закрив справу проти міськголови Харкова Геннадія Кернеса, подав заяву про відставку.

Про це повідомила речниця Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко.

«Антонов подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку з посади судді Київського районного суду міста Полтави, мотивуючи своє звільнення тиском на нього», — зазначила Лисенко.

Окрім того, суддя направив до ВРП повідомлення про втручання в його діяльність.

У ній Антонов наполягає, що дії прокурорів, які не з’являлись на дебати, «позбавили суд можливості винести вирок по суті обвинувачення».

Суддя також згадує, що прокуратура відкрила проти нього провадження за «неправосудне рішення», і вважає це тиском та його дискредитацією.

Також Антонов зазначає, що в день ухвалення ним рішення НАЗК повідомило про початок перевірки його декларацій.

Як пояснили у раді правосуддя, її член має провести перевірку та встановити, чи дійсно було втручання в діяльність судді.

«Остаточне рішення приймається більшістю від складу ВРП. ВРП може як застосувати факти реагування, так і відмовити у вжиття таких заходів», — пояснила Лисенко.

Нагадаємо, 10 серпня суддя Андрій Антонов закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, оскільки прокурори не з’явилися на сім судових засідань і не підтримували обвинувачення по справі. Кернеса та його двох охоронців звинувачували у викраденні, побитті та погрозі вбивством двох активістів Євромайдану.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суддя у справі Кернеса буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.

Зазначимо, що суддя Київського райсуду міста Полтави Андрій Антонов, який закрив справу Кернеса, із нерухомості у своїх деклараціях вказує лише одну земельну ділянку. Водночас батьки його дружини за останні 8 років придбали три квартири, а також на тещу записані автомобілі Mercedes-Benz ML 250 та BMW 520i.

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Джерело: Українська правда