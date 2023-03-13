Допомагають ворогу русифікувати українські школи: СБУ викрила ще 14 освітян-колаборантів

Також ідентифіковано ексдепутатку районної ради та директорку місцевої школи, яка «здає» окупантам адреси помешкань сімей учасників руху опору

Служба безпеки України системно викриває колаборантів, які допомагають окупантам запроваджувати російські «стандарти освіти» в тимчасово захоплених районах півдня та сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій 14 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з ворогом. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Серед них – керівники створених російськими загарбниками «відділів освіти», а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та «вишів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на тимчасово окупованій частині Херсонщини викрито очільницю «Новокаховської школи № 1», яка за дорученням гауляйтера Сальдо вивезла до Генічеська все майно навчальних закладів. А в Маріуполі встановлено особу керівниці місцевого «відділу освіти» терористичної організації «ДНР». Перебуваючи на «посаді» вона вимагає від директорів навчальних закладів організовувати освітній процес за російськими підручниками.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також ідентифіковано колишню депутатку районної ради та директорку місцевої школи, яка «здає» окупантам адреси помешкань сімей учасників руху опору.

Крім цього, співробітники СБУ викрили «декана педагогічного факультету Маріупольського державного університету днр».

Разом з іншими педагогами вона організувала знищення українських підручників у даному закладі.

Наразі цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Раніше СБУ затримала колаборанта, що транслював російські телеканали.