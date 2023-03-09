Колаборант із Донеччини продався за автомобіль

Чоловік проведе за гратами 13 років

Житель Сєвєродонецька, завербований на початку повномасштабного вторгнення російськими спецслужбами, проведе 13 років за гратами за співпрацю з окупантами. Відповідна інформація з'явилася на сайті Служби безпеки України.

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Чоловік «продався» російським окупантам за автомобіль, який ті викрали у місцевого жителя. Як повідомляє СБУ, за вказівками агресора він здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оброни. Насамперед ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєвєродонецька.

«Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті. У подальшому окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

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Для зв'язку колаборант використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні месенджери. Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника у результаті спецоперації у березні минулого року.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо, раніше СБУ викрила ворожого інформатора, котрий наводив ракети на ТРЦ Дніпропетровщини.