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СБУ затримала колаборанта, що транслював російські телеканали

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ затримала колаборанта, що транслював російські телеканали
Колаборант організував мовлення центральних російських телеканалів
фото ілюстративне

За допомогою колаборанта агресор поширював серед жителів Куп’янська дезінформацію про війну в Україні

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одного ворожого поплічника на звільнених територіях Харківської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками. Окупанти призначили його «виконуючим обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації.

Перебуваючи на «посаді» колаборант організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення. Для цього використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі.

Таким чином агресор поширював серед місцевих жителів дезінформацію про війну в Україні у вигляді сюжетів і передач кремлівських пропагандистів. Крім цього, весь ефірний контент був спрямований на заперечення збройної агресії РФ та виправдовування воєнних злочинів російських загарбників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

До слова, мешканець Сєвєродонецька «продався» російським окупантам за автомобіль, який ті викрали у місцевого жителя.

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