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Колаборант, якому ФСБ обіцяла посаду «заступника міністра» в Криму, отримав вирок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Колаборант, якому ФСБ обіцяла посаду «заступника міністра» в Криму, отримав вирок
СБУ

Зрадник збирав для агресора інформацію про військових ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність проти України в умовах війни. Зловмисником є колишній проректор одного з вищих медичних навчальних закладів Києва. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Після звільнення у 2020 році він переїхав до тимчасово окупованого Криму, де його завербувала ФСБ. За місяць до початку повномасштабного вторгнення він повернувся до Києва для виконання ворожих завдань», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зрадник збирав для агресора інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини. Крім цього, агент встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ. Для пошуку «потрібних зв’язків» залучав своїх колишніх колег по роботі та випускників вишу, до яких звертався під приводом підготовки дисертації.

У разі успішного виконання завдань, російська спецслужба «гарантувала» своєму агенту призначення «заступником міністра охорони здоров’я» окупаційної адміністрації півострова. Втім, СБУ завадила цим планам – задокументувала злочинні дії і затримала зловмисника у травні минулого року на спробі передачі агентурної інформації ворогу.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав злочинця винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років ув’язнення.

Раніше СБУ затримала колаборанта, що транслював російські телеканали.

Теги: війна колабораціонізм росія окупанти Україна

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