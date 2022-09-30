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Допомагав ворогу окупувати місто: мешканець Вовчанська отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Допомагав ворогу окупувати місто: мешканець Вовчанська отримав підозру
Підозрюваний забезпечував окупантів паливом, продуктами харчування та будівельними матеріалами
СБУ

Чоловікові загрожує 15-річний строк позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала зрадника в деокупованому Вовчанську на Харківщині, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначається, що 45-річний чоловік, відомий у кримінальних колах на прізвисько «Чиж», від початку російського вторгнення перейшов на бік ворога та допомагав росіянам вести підривну діяльність проти України. У березні він організував незаконний збір підписів за відставку чинного Вовчанського міського голови та планував самовільно обійняти цю посаду. Зрадник «злив» росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, що мешкають у місті.

«Також він забезпечував окупантів паливом, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо. До того ж «Чиж» разом із представниками російської окупаційної влади особисто здійснив незаконне підняття державного прапора РФ у центрі міста», – йдеться в повідомленні.

ВІдомо, що ще у травні слідчі СБУ зібрали достатньо доказів для оголошення ворожому поплічнику підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тоді ж його було оголошено у розшук. 

Після звільнення Вовчанська співробітники СБУ встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує 15-річний строк позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про підозру мешканцю Рубіжного, який на початку повномасштабного вторгнення РФ допомагав окупантам захопити своє рідне місто та сусідній Сєвєродонецьк. Для цього він передавав ворогу детальну інформацію про дислокацію та переміщення Сил оборони України.

Теги: зрада СБУ Харківщина окупанти війна росія Україна

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