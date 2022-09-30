ДБР повідомило про підозру зраднику, який командує російським кораблем

Зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру протичовнового корвету «Луцьк», який у 2014 році після окупації росією АР Крим перейшов на службу до загарбників. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Капітан ІІІ рангу після захоплення збройними формуваннями РФ його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору. На сьогодні він командує російським протичовновим кораблем «Суздалець», який бере участь у російській збройній агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

Колишньому військовому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося, що працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана ІІ рангу військової частини із АР Крим, а нині командира російського фрегата «Адмірал Макаров». Обвинувальний акт направлено до суду.

У 2014 році він зрадив клятві на вірність народові України та залишився на захопленій російськими окупантами території, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Перебіжчик присягнув РФ та продовжив службу в російському флоті.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру зраднику, який погрожував вбивством керівнику Луганщини.