Постачав паливо окупантам: власник АЗС на Запоріжжі отримав підозру

Бізнесмен звернувся до окупаційної влади Запоріжжя та запропонував послуги з постачання палива

Українець налагодив закупівлю бензину та дизельного палива з окупованого Криму

Правоохоронці повідомили про підозру громадянину України у пособництві державі-агресору. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що власник мережі АЗС, який є кінцевим бенефіціаром групи компаній на території України, на тимчасово окупованій території Запорізької області співпрацював з окупаційною владою та забезпечував функціонування там автозаправних станцій. Бізнесмен звернувся до окупаційної влади Запоріжжя та запропонував послуги з постачання пально-мастильних матеріалів для потреб ворога.

«Він налагодив закупівлю бензину та дизельного палива з тимчасово окупованого РФ Криму. Закуплене пальне підозрюваний перевозив до Мелітополя та продавав», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для документування протиправної діяльності правоохоронцями одночасно проведено 15 обшуків на території Вінницької, Черкаської областей, а також у містах Вінниця, Запоріжжя, Черкаси та Львів. Виявлено та вилучено системні блоки персональних комп’ютерів, ноутбуки, мобільні телефони, грошові кошти в сумі понад 89 тис. грн, 37 тис. доларів США та 4 тис. євро, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності, а також резервуари із паливом на нафтобазі.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру директору підприємства цивільної авіації за колабораційну діяльність. Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100. За оперативною інформацією, фігурант планував передати це повітряне судно загарбникам.