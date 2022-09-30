СБУ повідомила про підозру зраднику, який погрожував вбивством керівнику Луганщини

Правоохоронці затримали чоловіка ще навесні, але оголошення підозри потребувало тривалих експертиз

Поплічник агресорів максимально сприяв швидкій окупації регіону.

Служба безпеки України повідомила про підозру мешканцю Рубіжного, який на початку повномасштабного вторгнення РФ допомагав окупантам захопити своє рідне місто та сусідній Сєвєродонецьк. Для цього він передавав ворогу детальну інформацію про дислокацію та переміщення Сил оборони України, повідомляє прессдужба СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка ще навесні, але оголошення підозри потребувало тривалих експертиз, які й були проведені.

Маючи активну проросійську позицію, поплічник агресорів максимально сприяв швидкій окупації регіону. За власною ініціативою він відправив голові Луганської військово-цивільної адміністрації анонімні електронні листи з погрозами.

Зокрема, він «обіцяв» очільнику області фізичну розправу, якщо той не припинить роботу із організації захисту Луганщини від російської навали.

Слідство встановило, що 46-річний працівник рубіжанського хімзаводу «Зоря» наприкінці лютого 2022 року встановив зв'язок з двома представниками російських окупаційних військ.

Він збирав для них детальні дані про дислокацію та переміщення військової техніки, особового складу українських військ та їх чисельність, розташування фортифікаційних споруд на околицях цих населених пунктів.

Для цього здійснював фото- та відеофіксацію, а зібраний матеріал відправляв «зв’язковим» з детальним описом через закриті канали зв’язку.

Надалі ці розвіддані використовувалися для вогневих ударів по позиціях Сил оборони України, забезпечуючи ворогу тактичну перевагу у боях.

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