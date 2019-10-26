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    Кримінал

    Довічно засуджений вбив нацгвардійця-конвоїра на Дніпропетровщині

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    Довічно засуджений вбив нацгвардійця-конвоїра на Дніпропетровщині

    Трагедія сталася в 21:30 у п’ятницю, 25 жовтня 2019 року

    У вагоні для перевезення заарештованих, який рухався у складі поїзду сполученням «Маріуполь-Львів», засуджений до довічного ув’язнення напав на військовослужбовця Нацгвардії України, який від отриманих поранень загинув.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ректор Одеського державного університету внутрішніх справ В’ячеслав Аброськін, який раніше обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції.

    «Вночі 25 жовтня 2019 року в спеціальному вагоні, призначеному для перевезення заарештованих, що рухався в складі пасажирського поїзду «Маріуполь-Львів», засуджений на довічний термін ув’язнення Дмитро Бевзюк з метою побігу скоїв напад на військовослужбовця Нацгвардії України, солдата, 1998 р.н., який від отриманих поранень загинув на місці», – написав Аброськін.

    Нагадаємо, у Київській області сталася стрілянина, внаслідок чого одного чоловіка поранено.

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