Довічно засуджений вбив нацгвардійця-конвоїра на Дніпропетровщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія сталася в 21:30 у п’ятницю, 25 жовтня 2019 року

У вагоні для перевезення заарештованих, який рухався у складі поїзду сполученням «Маріуполь-Львів», засуджений до довічного ув’язнення напав на військовослужбовця Нацгвардії України, який від отриманих поранень загинув.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ректор Одеського державного університету внутрішніх справ В’ячеслав Аброськін, який раніше обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції.

«Вночі 25 жовтня 2019 року в спеціальному вагоні, призначеному для перевезення заарештованих, що рухався в складі пасажирського поїзду «Маріуполь-Львів», засуджений на довічний термін ув’язнення Дмитро Бевзюк з метою побігу скоїв напад на військовослужбовця Нацгвардії України, солдата, 1998 р.н., який від отриманих поранень загинув на місці», – написав Аброськін.

Нагадаємо, у Київській області сталася стрілянина, внаслідок чого одного чоловіка поранено.