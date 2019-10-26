Під Одесою здійснили зухвалий підпал авто керівника місцевої митниці (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з Facebook журналіста Юрія Бутусова

На місці працювала слідчо-оперативна група

У п’ятницю, 25 жовтня, в місті Чорноморськ, Одеської області, невідомий облив бензином і підпалив автомобіль одного з керівників місцевого митного поста, В’ячеслава Харченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

У поліції про підпал повідомили, не вказуючи на власника авто і можливі причини інциденту.

«В Чорноморське відділення поліції надійшло повідомлення про загорання транспортного засобу, припаркованого на території підприємства. На місці працювала слідчо-оперативна група», – йдеться в повідомленні поліції.

Бутусов пише, що спалений автомобіль Subaru Tribeca належав начальнику відділу митного оформлення №1 – заступнику начальника поста «Чорноморський» В’ячеславу Харченко. Поруч з автомобілем митника стояв також фургон, в якому знаходився єдиний працюючий рентгенівський сканер Rapiscan. Журналіст зазначає, що сканер був знищений вогнем.

«Харченко передбачає, що причина підпалу може полягати в службовій діяльності. Так, в п’ятницю Харченко прийняв досить резонансне рішення – направив новому в.о. голови Одеської митниці Резнику лист з пропозицією розглянути анулювання дозволу на роботу митного складу компанії «ЛСЛ Одеса», – зазначає Бутусов.

У самій митниці повідомили, що сканер дійсно постраждав від вогню, проте, за попередніми даними, ключові вузли сканера не пошкоджені і установка підлягає відновленню.

Як повідомлялося, у передмісті Києва, Софіївській Борщагівці, група зловмисників викрала з метою вимагання 30-річного чоловіка.