На Київщині сталася стрілянина - є поранений



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Фото відділу комунікації поліції в Київській області

Хулігана затримали на місці злочину

У Київській області сталася стрілянина, внаслідок чого одного чоловіка поранено.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Згідно з повідомленням, сьогодні, близько 03:30 в місті Бровари на вулиці Грушевського стався конфлікт між двома чоловіками напідпитку. Під час сварки один з них вихопив пістолет і вистрілив у чоловіка та поцілив йому у руку.

31-річного хулігана затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Зазначається, що під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями разом з набоями.

За цим фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчинив стрілянину в Харкові. Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.