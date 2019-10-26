На Київщині сталася стрілянина - є поранений
Хулігана затримали на місці злочину
У Київській області сталася стрілянина, внаслідок чого одного чоловіка поранено.
Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
Згідно з повідомленням, сьогодні, близько 03:30 в місті Бровари на вулиці Грушевського стався конфлікт між двома чоловіками напідпитку. Під час сварки один з них вихопив пістолет і вистрілив у чоловіка та поцілив йому у руку.
31-річного хулігана затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Зазначається, що під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями разом з набоями.
За цим фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчинив стрілянину в Харкові. Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.