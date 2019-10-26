Під Києвом вчинили зухвале викрадення людини (відео)



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Фото відділу комунікації поліції в Київській області

Автомобіль злочинців був затриманий в Києві

У передмісті Києва, Софіївській Борщагівці, група зловмисників викрала з метою вимагання 30-річного чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Злочинці представились співробітниками СБУ і поліцейськими, погрожуючи зброєю, силою заштовхали свою жертву в автомобіль Volkswagen Transporter. Надалі у нього забрали 2,5 тисячі гривень, побили і змусили написати боргову розписку в 90 тисяч доларів, після чого відпустили.

Про викрадення чоловіка в поліцію повідомив свідок. З метою пошуку і затримання викрадачів на території Києво-Святошинського району була введена поліцейська операція «Перехоплення».

Автомобіль злочинців був затриманий в Києві. За кермом знаходився 27-річний чоловік, попередньо, причетний до викрадення. Під час проведення обшуку в машині виявили зброю, дозвільні документи та радіостанцію.

Поліцейські з’ясували, що готуючись до операції, зловмисники встановили на своєму авто номери, викрадені напередодні.

Пізніше був затриманий ще один учасник викрадення – 31-річний киянин, раніше судимий за вчинення тяжких злочинів, таких як розбійний напад, нанесення смертельних тілесних ушкоджень. На свободу він вийшов лише в квітні цього року.

За даними фактами відкрито ряд кримінальних проваджень: за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 2 ст. 187 (розбій) та за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зараз двом фігурантам оголошено про підозри і судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, жінку, яка викрала у Коцюбинському немовля, знайшли та затримали у Софіїйській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій.