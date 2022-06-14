Передав ворогу секретні дані. Експрацівника фіскальної служби оголошено у розшук

Колишнього працівника ДФС підозрюють у сприянні «ДНР» та розголошенні держтаємниці

Заходи з розшуку підозрюваного тривають

Колишнього працівника Державної фіскальної служби України оголосили у міждержавний розшук за сприяння так званій ДНР. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що за клопотаннями прокурорів Офісу Генпрокурора запобіжний захід колишньому працівнику ДФС змінений на тримання під варту. Суд звернув в дохід держави заставу в сумі 681 тис. грн.

«Він підозрюється у сприянні діяльності терористичної організації «ДНР», розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю та несанкціонованих діях з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 328, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України)», – ідеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Заходи з розшуку підозрюваного тривають.

Нагадаємо, 13 червня Служба безпеки України затримала «народного міліціонера ДНР», який воював проти власного сина і розстрілював з танків житлові будинки в Сєвєродонецьку.

Також раніше СБУ затримала агента ФСБ, який здавав позиції військових.



