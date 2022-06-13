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  4. СБУ затримала міліціонера «ДНР», який воював проти свого сина із ЗСУ (відео)
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    Події в Україні

    СБУ затримала міліціонера «ДНР», який воював проти свого сина із ЗСУ (відео)

    СБУ затримала міліціонера «ДНР», який воював проти свого сина із ЗСУ (відео)
    фото скріншот відео

    Він розстрілював з танків житлові будинки Сєвєродонецька

    Служба безпеки України затримала «народного міліціонера ДНР», який воював проти власного сина і розстрілював з танків житлові будинки в Сєвєродонецьку. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Полонений – мешканець Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу так зв. «народної міліції ДНР».

    А з початку повномасштабного вторгнення разом з окупаційним контингентом ЗС РФ прибув на Луганщину. І це при тому, що його власний син воює на боці України.

    «У мене сім’я: дружина і син з 2014 проживають у місті Дніпрі. Я сам с 2015 року військовослужбовець «ДНР». 25 березня 2022 ми рушили, щоб почати активні бойові дії з ЗСУ», – розповів бойовик.

    Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод «Зоря» у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.

    За наказом він рівняв місто з землею, «прокладаючи проходи» для своєї піхоти.

    Саме під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон його та кількох «піхотинців».

    Надані ними свідчення будуть долучені до кримінального провадження за фактом російської агресії проти України та використані у міжнародних судових інстанціях.

    Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який здавав позиції військових. Раніше Служба безпеки затримала у Житомирській області російського агента, який намагався вступити до лав Збройних сил України. Він хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.

    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ війна полон Україна окупація #stoprussia
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    СБУ затримала міліціонера «ДНР», який воював проти свого сина із ЗСУ (відео)