СБУ затримала міліціонера «ДНР», який воював проти свого сина із ЗСУ (відео)

Він розстрілював з танків житлові будинки Сєвєродонецька

Служба безпеки України затримала «народного міліціонера ДНР», який воював проти власного сина і розстрілював з танків житлові будинки в Сєвєродонецьку. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Полонений – мешканець Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу так зв. «народної міліції ДНР».

А з початку повномасштабного вторгнення разом з окупаційним контингентом ЗС РФ прибув на Луганщину. І це при тому, що його власний син воює на боці України.

«У мене сім’я: дружина і син з 2014 проживають у місті Дніпрі. Я сам с 2015 року військовослужбовець «ДНР». 25 березня 2022 ми рушили, щоб почати активні бойові дії з ЗСУ», – розповів бойовик.

Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод «Зоря» у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.

За наказом він рівняв місто з землею, «прокладаючи проходи» для своєї піхоти.

Саме під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон його та кількох «піхотинців».

Надані ними свідчення будуть долучені до кримінального провадження за фактом російської агресії проти України та використані у міжнародних судових інстанціях.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який здавав позиції військових. Раніше Служба безпеки затримала у Житомирській області російського агента, який намагався вступити до лав Збройних сил України. Він хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.