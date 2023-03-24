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Експосадовець Міноборони, який «погорів» на хабарі, отримав вирок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Експосадовець Міноборони, який «погорів» на хабарі, отримав вирок
фото ілюстративне

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів

Колишнього посадовця Міноборони, який пропонував 24 млн грн неправомірної вигоди, засуджено до 4,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«24 березня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому заступнику начальника управління Міністерства оборони України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд підтримав позицію прокурора САП та визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування «Фортеці» – об’єкту спеціального призначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України».

За вироком суду колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у виді чотирьох років і шести місяців позбавлення волі.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання хабаря. 60-річний полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення за грошові кошти документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов за мобілізацією та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану. Вартість своїх послуг посадовець оцінив у $9 тис. 

Також у Києві чиновник Міноборони організував схему ухилення від мобілізації.

Теги: Міноборони хабар суд

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