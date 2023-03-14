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Полковник Міноборони попався на хабарі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Полковник Міноборони попався на хабарі
Київська обласна прокуратура

Посадовець вимагав $9 тис. за зняття з військового обліку

Правоохоронці викрили заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання хабаря. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«Затримано заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час передачі документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 60-річний полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення за грошові кошти документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов за мобілізацією та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану. Вартість своїх послуг посадовець оцінив у $9 тис. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України після передачі документів та одержання коштів.

У ході обшуків, проведених за місцем мешкання посадовця, вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин РФ, зброю та грошові кошти.

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Наразі досудове розслідування триває. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у тому числі серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки.

Санкція інкримінованих підозрюваному статей передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю, а також з конфіскацією майна.

Раніше Міноборои втрапило в черговий скандал – збиралося купувати картоплю по 27 гривень за кілограм.

Теги: Міноборони хабар війна

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