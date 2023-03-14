Полковник Міноборони попався на хабарі

Посадовець вимагав $9 тис. за зняття з військового обліку

Правоохоронці викрили заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання хабаря. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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«Затримано заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час передачі документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 60-річний полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення за грошові кошти документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов за мобілізацією та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану. Вартість своїх послуг посадовець оцінив у $9 тис. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України після передачі документів та одержання коштів.

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У ході обшуків, проведених за місцем мешкання посадовця, вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин РФ, зброю та грошові кошти.

Наразі досудове розслідування триває. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у тому числі серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки.

Санкція інкримінованих підозрюваному статей передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю, а також з конфіскацією майна.

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