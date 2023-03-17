З’явилося ще кілька таємних контрактів Міноборони на закупівлю продуктів для ЗСУ

Компанії закуповували найбільш ходові в армії продукти за цінами у 2–3 рази меншими, ніж продавали Міноборони

Після журналістського розслідування у січні цього року про те, що Міноборони закуповує продукти для військових у декілька разів дорожче, аніж вони коштують у супермаркетах, нове розслідування «Схем» показало, що завищені ціни на продукти були ще у семи контрактах Міноборони.

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«Схеми» отримали у своє розпорядження сім контрактів із приватними підрядниками Міноборони на загальну суму майже 29 млрд грн. Саме в тому вигляді, в якому вони були укладені у грудні 2022 року з переліком цін на продукти для армії.

Наразі публічно відомі назви лише двох із восьми фірм, які годують українську армію. Це «Актив Компані» та «Гарна страва». Компанія «Гарна страва» дала дозвіл журналістам, щоб їхню назву було оприлюднено.

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Своєю чергою, у Міністерстві оборони повідомили «Схемам», що, на їхню думку, розголошення назв підрядників без їхньої згоди створює загрози національній безпеці України, сприятливі умови для враження елементів логістичної системи ворогом та можливих людських жертв.

Відтак оприлюднено порівняльні таблиці з тими продуктами харчування, які закуповуються для ЗСУ у найбільших обсягах у тих постачальників, які за контрактами мають постачати продукти для віддалених від фронту регіонів.

Відтак, всі ці компанії закуповували найбільш ходові в армії продукти за цінами у 2–3 рази меншими, ніж продавали Міноборони.

Наприклад, та сама ТОВ «Актив компані» закуповувала картоплю за 7,6 грн/кг, а продати планувала – за 22 грн/кг. Яблука купувала за 15 грн/кг, а продавала – за 51 грн/кг.

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Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.