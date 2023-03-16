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У Києві чиновник Міноборони організував схему ухилення від мобілізації (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві чиновник Міноборони організував схему ухилення від мобілізації (фото)
СБУ

Вартість фальшивих документів становила до $9 тисяч

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро росзлідувань затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України, який організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За гроші підозрюваний пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або шляхом нелегального виїзду за межі України. Вартість таких «послуг» становила до $9 тисяч.

«Для реалізації злочинного механізму він використовував свої зв’язки в Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у декількох регіонах», – йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці викрили ще дві схеми.

У Закарпатській області викрито двох мешканців Берегівського району. Один із фігурантів – раніше засуджений за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Зловмисники планували перевозити своїх «клієнтів» поза встановленими пунктами пропуску на власних авто.

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На Львівщині затримано трьох ділків, які пропонували «ухилянтам» втекти за кордон як водії міжнародних перевезень.
Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що СБУ заблокувала майже 30 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації.

Теги: війна Україна Міноборони мобілізація СБУ

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