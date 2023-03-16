У Києві чиновник Міноборони організував схему ухилення від мобілізації (фото)

Вартість фальшивих документів становила до $9 тисяч

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро росзлідувань затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України, який організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За гроші підозрюваний пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або шляхом нелегального виїзду за межі України. Вартість таких «послуг» становила до $9 тисяч.

«Для реалізації злочинного механізму він використовував свої зв’язки в Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у декількох регіонах», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, правоохоронці викрили ще дві схеми.

У Закарпатській області викрито двох мешканців Берегівського району. Один із фігурантів – раніше засуджений за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Зловмисники планували перевозити своїх «клієнтів» поза встановленими пунктами пропуску на власних авто.

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На Львівщині затримано трьох ділків, які пропонували «ухилянтам» втекти за кордон як водії міжнародних перевезень.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Раніше повідомлялося, що СБУ заблокувала майже 30 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації.