Фіктивні меддовідки ухилянтам. Фото із кабінету чиновниці показало шокуючий рівень корупції

«Прибуток» фігурантів сягав $150 тис. на місяць

Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему в одній з центральних районних лікарень Хмельницької області. Посадовці налагодили масовий продаж фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та «списання» з військової служби за станом здоров’я. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«За оперативними даними, «прибуток» фігурантів сягав 150 тис. дол. на місяць. До організації оборудки причетне керівництво медзакладу та профільні лікарі, що діяли у складі злочинної групи», – йдеться в повідомленні.

До незаконної діяльності зловмисники залучили шестеро «довірених» осіб, які підшукували потенційних клієнтів, зокрема ухилянтів, що планували втекти за кордон. Від «замовників» ділки отримували паспортні дані і передавали їх лікарям, які були залучені до схеми. Отримані відомості посадовці використовували для оформлення фіктивних історій захворювань та «меддовідок» щодо непридатності до військової служби або встановлення групи інвалідності.

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Зазначається, що вартість «послуги» становила від 2 до 10 тис. дол. Сума залежала від терміновості «замовлення» і пакету виготовлених «документів».

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Співробітники СБУ задокументували майже 100 фактів оформлення підробки. Під час комплексних заходів правоохоронці затримали голову лікарської комісії медустанови і двох його спільників на передачі їм 4,6 тис. дол. хабаря.

При обшуках у робочих кабінетах та за місцем проживання організаторів схеми виявлено:

7 млн грн;

печатки і документацію, які підтверджують факти злочину.

На підставі зібраних доказів затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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