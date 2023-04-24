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Фіктивні меддовідки ухилянтам. Фото із кабінету чиновниці показало шокуючий рівень корупції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фіктивні меддовідки ухилянтам. Фото із кабінету чиновниці показало шокуючий рівень корупції
Співробітники СБУ задокументували майже 100 фактів оформлення підробки
фото: СБУ

«Прибуток» фігурантів сягав $150 тис. на місяць

Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему в одній з центральних районних лікарень Хмельницької області. Посадовці налагодили масовий продаж фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та «списання» з військової служби за станом здоров’я. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За оперативними даними, «прибуток» фігурантів сягав 150 тис. дол. на місяць. До організації оборудки причетне керівництво медзакладу та профільні лікарі, що діяли у складі злочинної групи», – йдеться в повідомленні.

До незаконної діяльності зловмисники залучили шестеро «довірених» осіб, які підшукували потенційних клієнтів, зокрема ухилянтів, що планували втекти за кордон. Від «замовників» ділки отримували паспортні дані і передавали їх лікарям, які були залучені до схеми. Отримані відомості посадовці використовували для оформлення фіктивних історій захворювань та «меддовідок» щодо непридатності до військової служби або встановлення групи інвалідності.

Зазначається, що вартість «послуги» становила від 2 до 10 тис. дол. Сума залежала від терміновості «замовлення» і пакету виготовлених «документів».

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На весь екран

Співробітники СБУ задокументували майже 100 фактів оформлення підробки. Під час комплексних заходів правоохоронці затримали голову лікарської комісії медустанови і двох його спільників на передачі їм 4,6 тис. дол. хабаря.

При обшуках у робочих кабінетах та за місцем проживання організаторів схеми виявлено:

  • 7 млн грн;
  • печатки і документацію, які підтверджують факти злочину.

На підставі зібраних доказів затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Раніше працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як вивозити ухилянтів за кордон.

Теги: СБУ Укрзалізниця Хмельниччина хабар ухилянти

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