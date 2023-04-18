Працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як вивозити ухилянтів за кордон (фото)

Правоохоронці затримали провідника під час перевезення чергового «клієнта» на пункті пропуску на Львівщині

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади

Працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як перевозити ухилянтів за кордон

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На Хмельниччині правоохоронці затримали провідника міжнародного потягу за незаконне переправлення за кордон «ухилянтів» у вентиляційній шахті вагону. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

«Слідчі слідчого управління ГУНП спільно з оперативниками міграційної поліції та колегами з СБУ за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрили чергову злочинну схему переправляння за кордон військовозобов’язаних чоловіків», - йдеться у повідомленні.

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В межах проведеної спецоперації правоохоронці затримали провідника пасажирського потягу сполученням «Запоріжжя-Перемишль», який налагодив канал переправлення ухилянтів через державний кордон в обхід прикордонного контролю. Для цього він обладнав у вентиляційній шахті свого купе спеціальну схованку. За таку послугу чоловік брав від 2000 до 3000 доларів США.

Правоохоронці затримали провідника під час перевезення чергового «клієнта» на пункті пропуску на Львівщині. За оперативною інформацією, зловмисник провадив свій незаконний бізнес уже кілька місяців.

Слідчі ГУНП в Хмельницькій області оголосили затриманому підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ заблокувала майже 30 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації